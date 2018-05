Vente des cartes du Pds : Le lancement des opérations perturbé à Mbacké

La rencontre prévue pour le démarrage de la vente des cartes du Parti démocratique sénégalais s’est déroulée dans une atmosphère de confusion et de cacophonie indescriptible. La délégation conduite par Omar Sarr et Me Madické Niang, entre autres, est repartie sans avoir communiqué avec les militants et sympathisants venus en masse. Face à la presse, Dr Lamine Fall, membre du comité directeur et coordonnateur du comité électoral du Pds dans le département de Mbacké, organisateur de la rencontre, est revenu sur les raisons de ce fiasco. « La délégation a sa feuille de route, mais nous avons décidé personnellement de ne pas y participer. La délégation devait assister à ce grand rassemblement qui devait débuter à 17 heures et il est presque 21 heures. La délégation est reparti », a déploré Lamine Fall. « Cette situation lié aux agissements de certaines personnes qui ne sont pas assez représentatives », a-t-il ajouté.