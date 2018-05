Macky Sall déplore “l’étau infernal de la violence” qui frappe les Palestiniens

Dakar, (APS) – Le chef de l’Etat sénégalais a déploré mardi “l’étau infernal de la violence” qui frappe les Palestiniens et les Rohingyas, appelant “instamment la Oumma islamique et les Nations Unies à se mobiliser pour mettre fin à ces tragédies humaines”.

“Nous tenons nos assises dans un contexte d’émotions fortement exacerbées par la situation que vivent nos frères et sœurs palestiniens et Rohingyas de Birmanie, pris dans l’étau infernal de la violence. J’appelle instamment la Oumma islamique et les Nations Unies à se mobiliser pour mettre fin à ces tragédies humaines”, a dit Macky Sall.

Il s’exprimait à l’ouverture de la 11e Session du Comité Permanent de l’Information et des Affaires Culturelles (COMIAC) axée sur le thème : “Education et culture comme vecteurs de paix, de développement et de rapprochement des peuples”.