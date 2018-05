Ramadan : Quelle alimentation adopter ?

Abstinence la journée et excès nocturnes, le Ramadan (période de jeûne très importante pour tous les musulmans, car faisant partie des cinq piliers de l’islam) modifie considérablement les habitudes alimentaires des jeûneurs. La nourriture riche en sucre et en graisse est souvent privilégiée, ce qui peut donner lieu à des soucis de santé. Jumia food et votre site d’information vous proposent quelques conseils qui vous aideront à passer le mois béni en toute sérénité.

Aussi contradictoire que cela puisse être, plusieurs études démontrent que durant le mois de ramadan, près de 30% des jeûneurs enregistrent une prise de poids très significative. Cela s’explique que dans beaucoup de pays, l’alimentation des jeûneurs est généralement beaucoup plus grasse et sucrée en cette période. La peur d’avoir faim pendant le jeûne pousserait les jeûneurs à manger considérablement, espérant stocker davantage d’énergie pour les heures de jeûne, avec une absence de l’activité physique durant ce mois.

Il est important de savoir que cela ne sert à rien de «faire des réserves» en mangeant en surplus. Au contraire, cela risque de fatiguer votre organisme et vous mettra dans de mauvaises circonstances. De manière idéale, prenez un petit déjeuner simple au moment de l’Iftar (repas de la coupure du jeûne), en y associant la prise de fruits, un dîner normal sans excès dans la nuit (Il faut là aussi éviter un repas trop riche en produits très sucrés : gâteaux, bonbons, boissons sucrées), et pour le Suhur (repas du début de jeûne avant le lever de soleil, le plus important car permettant de tenir durant la journée), le mieux est d’associer dans un repas de la viande maigres accompagnée de légumes, des féculents, des céréales, du pain.

L’idéal est d’éviter de grignoter continuellement tout au long de la soirée et de prendre ces trois repas réguliers. Pensez également à vous hydrater, suffisamment et régulièrement, tout au long de la période autorisée. Enfin, ne négligez pas la place du sommeil, il est important de bien dormir pour aborder sa journée de jeûne avec le maximum d’énergie.