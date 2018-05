Contribution : Les fantassins du président Macky Sall

Le mensonge peut faire le tour du monde. Je m’étais dit que jamais je ne m’ inclinerai devant un papier, stylo à la main pour répondre à un foetus, un roublard, un adepte de la manipulation, du mensonge et de la calomnie. Idrissa Seck, un homme court aux idées très courtes qui a perdu l’estime et la confiance des sénégalais, s’échine à vouloir retrouver cette confiance auprès des concitoyens. Une confiance perdue à jamais.

L’histoire retiendra que sur la base de l’escroquerie intellectuelle, il a mis en place et élaboré le système des écoutes téléphoniques lorsqu’il était aux affaires. D’abord au niveau du cabinet présidentiel de Me Wade puis à la primature. Mais ce que oublie Idrissa seck,c est qu’ il reste le 1er transhumant religieux.Il a lâchement quitté la Tarikha Tidiane pour celle des mourides. Il ne peut être guère quelqu’ un qui peut donner une leçon de morale religieuse. Idrissa Seck est l’ incarnation de la malhonnêteté et de la contre valeur.Il doit se taire, il a fini d’épuiser toute sa crédibilité politique et sociale.

Il est aujourd’hui dépassé par le Président Macky Sall, contrairement à Idrissa Seck qui est un homme tortueux, Le Président Macky Sall symbolise la vertu,la sagesse avec un esprit conciliateur de tous les segments de la société senegalaise. Depuis 2012,le Président Macky Sall a placé le Sénégal sous le signe de l’émergence avec le plan Sénégal émergent qui affiche de très bon résultat dans tous les domaines du pays,surtout les secteurs les plus importants comme l’agriculture,les infrastructures et l éducation.