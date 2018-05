Coupe du Monde Russie 2018, préparation des Lions à Saly : C’est parti pour quatre jours de stage

L’équipe nationale a entamé hier, à Saly, son stage qui entre dans le cadre de sa préparation en vue du mondial « Russie 2018 ».

Aliou Cissé a dirigé sa première séance d’entraînement avec un groupe de sept joueurs. Le groupe sera au grand complet dans les prochaines heures.

La sélection nationale de football a entamé hier, à l’Institut Diambars de Saly, sa première séance d’entraînement, sous la houlette du sélectionneur national, Aliou Cissé, et ses adjoints. Ce début de stage est marqué par l’absence de plusieurs éléments du groupe. Sur les 23 joueurs retenus et les 4 réservistes, seuls 7 ont répondu présent. Autour de Cissé, il y avait Mame Biram Diouf, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Guèye, Pape Alioune Ndiaye, Cheikh Ndoye, Salif Sané et Alfred Ndiaye.

Ces joueurs ont rallié le lieu de rassemblement le lundi. Sur les installations de Diambars, il n’y avait pas grand-chose à voir du fait de l’absence du quart du groupe. Le coup d’envoi de la séance a été donné à 17 heures et a duré un peu plus d’une heure. L’enthousiasme était au rendez-vous parmi les joueurs présents qui vont, pour la première fois de leur jeune carrière, disputer une Coupe du monde. En l’absence des trois gardiens de but, Tony Sylva n’a pas eu grand-chose à faire. L’ancien portier international des Lions a accompagné Gana Guèye et sa bande lors de la séance de décrassage qui a suivi les étirements et échauffements individuels. Faute d’avoir un groupe complet, Aliou Cissé a proposé pour ce premier acte des séances axées sur l’endurance, des exercices de passes sur une aire de jeu réduite et de conservation du ballon. A la fin de la séance, les Lions ont dit toute leur fierté de défendre les couleurs nationales à cette grande messe du football mondial.

Ecrire l’histoire…

Il n’y a pas eu de conférence de presse après cette première séance, mais les journalistes ont réussi à arracher quelques mots à Cheikhou Kouyaté. Pour le capitaine de l’équipe, le moral est très bon. « Pour l’instant, le groupe n’est pas au grand complet, mais il le sera très prochainement et je pense que dans deux ou trois jours, tout ira bien », assure l’international sénégalais.

Après une saison bien remplie, Kouyaté estime que les joueurs sont usés, fatigués, mais, assure-t-il, il n’est pas donné de jouer la Coupe du monde tous les jours. Et malgré la fatigue, note-t-il, l’équipe sera au rendez-vous. « Même si nous devons aller en Russie avec un pied, nous le ferons », indique-t-il. « Les joueurs donneront le meilleur d’eux-mêmes pour être en forme et honorer notre pays et faire plaisir au peuple sénégalais.

Il nous faut une très bonne préparation pour être à la hauteur des attentes et réaliser une bonne Coupe du monde », fait savoir le capitaine des Lions. Kouyaté et ses camarades veulent écrire leur propre histoire et ils y croient.

« Nous voulons que le peuple sénégalais soit fier de nous. Pour cela, nous devons travailler très dur pour écrire notre propre histoire ». Pour Kouyaté, il est hors de question de perdre du rythme. « Nous allons donc continuer, nous préparer pour être prêts pour les prochaines échéances. Il ne faut pas que nous perdions du rythme. Nous allons à la Coupe du monde et dans une telle compétition, il faut bien se préparer et nous mettre dans la tête que nous sommes prêts », relève-t-il. Le public a répondu à ce premier galop d’entraînement et a permis aux Lions présents de mesurer l’engouement qu’ils suscitent. C’est en toute logique d’ailleurs qu’à la fin de la séance qu’Aliou Cissé et ses poulains sont allés à la rencontre de ces supporters venus de partout qui les ont ovationnés pour les remercier de leur présence.

Le sélectionneur national a échangé avec eux et les a rassurés. Il y a lieu de rappeler que ce stage de l’équipe nationale sera ponctué par trois matches amicaux pour permettre aux Lions d’entrer véritablement dans les dimensions de la Coupe du monde qui les verra affronter tour à tour la Pologne, le Japon et la Colombie dans le groupe H. Le Sénégal disputera la première de ces rencontres amicales face au Luxembourg, le 31 mai.

Les poulains d’Aliou Cissé affronteront ensuite la Croatie le 8 juin, à Zagreb, et termineront par la Corée le 11 juin, en Autriche.Aucun match n’est prévu à Dakar, mais les supporters pourront dire au revoir et souhaiter bonne chance au Lions lors d’une séance d’entraînement prévue ce vendredi 25 mai, au stade Léopold Sédar Senghor.

Samba Oumar FALL

UNE VICTOIRE DE MANÉ EN LIGUE DES CHAMPIONS POUR BOOSTER L’ÉQUIPE

Sadio Mané qui dispute la finale de la Ligue des Champions avec son club, Liverpool, sera le grand absent de ce début de stage de ses camarades. Mais il est l’absent le plus présent. L’attaquant sénégalais qui ne pourra rejoindre le groupe qu’après la préparation de Dakar occupe toutes les pensées de ses coéquipiers qui sont conscients du challenge qui l’attend. « C’est un coéquipier, un frère qui va disputer la finale de la Ligue européenne des champions. C’est un honneur. Il y a beaucoup de supporters du Real au Sénégal, mais nous avons envie que Sadio Mané gagne ce trophée. Et il le fera », assure Cheikhou Kouyaté. Pour le capitaine des Lions, il ne fait aucun doute que la victoire de Sadio Mané samedi prochain boostera l’équipe nationale et la poussera à faire une très bonne Coupe du monde en Russie.

S. O. FALL