Le Pr Mamousse DIAGNE sur le livre « conviction républicaine » du chef de l’Etat – «MACKY SALL PREND LA RESPONSABILITE D’ETRE JUGE PAR LES LECTEURS»

Les écrits du chef de l’Etat, Macky Sall, consignés dans “Conviction républicaine“ seront mis en lecture croisée. C’est l’annonce faite hier, mardi 22 mai, lors d’une conférence de presse organisée par le comité d’organisation du symposium, co-présidé par le Conseiller spécial du chef de l’Etat, Abdou Aziz Diop. En effet, il a été annoncé la tenue d’un symposium, ce 24 mai, à Dakar, sur le Tome 1 de la série de 4 Tomes de “Conviction républicaine“ du président de la République, avec des participants venant de divers horizons et de tout bord. Présent à ladite conférence de presse, le Professeur en philosophie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), Mamoussé Diagne, a soutenu que le chef de l’Etat s’exposait à la critique en écrivant sur ses paroles et actions en plein exercice du pouvoir. Pour le président du Comité scientifique du symposium, «lorsqu’on prend le risque de le faire dans un présent en cours, face à ses contemporains, on prend la responsabilité d’être jugé par les lecteurs». D’autant plus que, selon lui, l’auteur s’offre au regard des lecteurs qu’on ne peut pas présupposer par avance acquis à sa cause. Donc, il a estimé qu’en le faisant, on est obligé d’avoir les arguments qu’il faut pour convaincre du bien-fondé de ce qu’on fait. Par conséquent, il pense qu’il y a lieu de saluer le courage du président de la République, auteur dudit livre. Cela, dans la mesure où, à son avis, il y avait d’autres formes qui s’offraient à l’homme politique et qu’il pouvait se limiter à agir et gouverner sans prendre le risque d’écrire et de coucher sur le papier ses réflexions en cours. Il estimera ainsi que le chef de l’Etat aurait pu choisir de le faire sous forme de mémoire ou encore sous forme d’écrit programmatique. Il en a déduit alors qu’en s’évertuant à procéder de la sorte, le président Macky Sall «s’engage dans un échange contradictoire». Mieux, il est d’avis «c’est ce courage dont il faut créditer l’auteur. Parce qu’il aurait pu agir sans parler». Lui emboitant le pas, le Conseiller spécial du chef de l’Etat, Abdou Aziz Diop, pense qu’il est rare de voir dans le monde qu’un chef d’Etat en exercice écrive sur son action, l’assume et le livre à la critique dans un débat contradictoire. Il pense ainsi que «c’est le mérite du chef de l’Etat». Sur l’opportunité d’un tel livre, M. Diop trouve que cela vient éclairer le débat afin de contredire ceux qui font des déclarations «à l’emporte pièce», du genre «le président Macky Sall ne fait ce qu’il a dit». Mieux, il a estimé que certaines personnes, tous bords confondus, ne sont pas imprégnées du discours du président. Donc, pour lui, le président Macky Sall a pris la peine dans son livre de rappeler ce qu’il a dit et qui fait sens dans son discours officiel, tout en concluant «que tout ce qu’il a dit est conforme à son action». Pour lui, le chef de l’Etat est «cohérent» dans sa démarche. A noter que le Tome 1 compte 58 discours officiels du président Macky Sall, tenus dans divers endroits, dans des contextes différents, du 19 mars 2013 au 29 décembre 2016. Des discours articulés autour des Institutions, de la gouvernance, de la paix et de la sécurité, tous adossés au développement.