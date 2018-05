Propos inconvenants de Idrissa Seck sur la Kaaba : La Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal parle d’« énormités »

La Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal (Lips), à travers son bureau exécutif, qui a qualifié les propos de leader du Rewmi, Idrissa Seck, de « choquants » sur les messagers d’Allah, Ibrahima et Seydina Mohamed (Psl) sur les lieux saints du pèlerinage de l’islam et sur le conflit israélo-palestinien, dans un communiqué, a décidé de « rectifier les énormités notées » dans la sortie de M. Seck.

«Il ne s’agit ni de polémiquer, ni de chercher à profiter d’une erreur de communication pour un quelconque règlement de compte. Le seul objectif visé est d’éclairer la, lanterne des musulmans sénégalais et de rectifier les énormités notées dans cette sortie désastreuse de Monsieur Idrissa Seck qui, non seulement, portent atteinte aux symboles de la foi musulmane, mais ternissent l’image du Sénégal dans toute la Oumma islamique», note d’emblée le bureau exécutif de la Ligue. Pour elle, considérer que les relations entre arabes et israéliens sont nées d’une querelle de demi-frères relève d’une «méconnaissance totale de l’histoire du conflit ou d’une volonté d’allégeance au lobby sioniste pour des raisons inavouées». Et la Ligue de faire l’historique du conflit depuis la déclaration de Arthur James Balfour le 2 novembre 1917, promettant au mouvement sioniste «la création d’un foyer où les Juifs éparpillés dans le monde trouveraient refuge». Cet Etat, soutiennent-ils, selon le premier vœu des sionistes, devrait être créé en Ouganda ou en Argentine.

Selon les prédicateurs, soutenir que Sarata, qui était de la même croyance que son époux, le Prophète Ibrahim (Psl) est juive, constitue aussi «une négation du verset 67 de la sourate Aal-i-Imraan qui stipule que « Ibrahim n’était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah (musulman). Il n’était point du nombre des associateurs.» Et dire également que le Prophète Ibrahim (Psl) a chassé Hadjara de la maison parce qu’il était «fou amoureux» de Sarata, «repose également sur une ignorance abyssale de l’histoire des prophètes», disent les prédicateurs sénégalais. Ils soutiennent que le Prophète Ibrahim (Psl) n’a pas chassé Hadjara, mais celle-ci a voyagé avec lui pour aller s’installer «sur ordre d’Allah (Swt)», aux lieux où ils devaient lui (Abraham) et son fils (Ismail) élever les bases de la première maison d’Allah (sourate II, verset 127).

La Ligue souligne, en outre, que le rite du pèlerinage islamique et ses lieux sont «clairement définis» dans le Saint Coran et que le Prophète Mohamed (Psl) l’a accompli avec ses compagnons à Bakka, «le lieu de l’emplacement de la Kaaba, à Safa-Marwa et les autres lieux saints tels que Mina, Arafat et Mouszdalifa. » Depuis cette date, martèle la Ligue, «le pèlerinage s’accomplit de la même manière par tous les musulmans du monde entier.» Dès lors, poursuit-elle, «une tentative de remise en cause de ce pilier fondamental constitue, sans nul doute, un blasphème et un acte d’apostasie qui exclut son auteur de l’islam.» En outre, la Ligue dit réprouver «le verbe et la manière arrogante» utilisés par M. Seck qu’elle assimile à «une agression contre les symboles de la foi islamique».

D. MANE