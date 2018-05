A la découverte de Adja, la nouvelle actrice qui fait le buzz !

iGFM – (Dakar) De son vrai nom Keisha Khadija Dème, la nouvelle actrice s’est imposée et a gagné sa place parmi les actrices les plus suivies au Sénégal. Débarquée de nulle part, Adja a conquis les téléspectateurs à travers son feeling et son talent.

Dès le premier épisode, la série Adja figure parmi les séries les plus prisées par les Sénégalais. Juste après la rupture du jeûne, cette série de 10 à 11 minutes capte l’attention des adeptes de la Télévision futurs médias. Une femme au foyer belle, souriante et attentionnée est l’actrice principale de la série. Attitrée cordon bleu dans la série, Adja régale son époux et ses trois enfants avec ses petits plats délicieux.

Avec sa façon de faire, Keisha Khadija Dème a gagné le cœur des Sénégalais. D’après les informations de Senego, la nouvelle actrice a été sélectionnée pour ce rôle lors du casting organisé par l’équipe de Marodi au Blaise Senghor.