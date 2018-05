Vers la fin de la célébration des fêtes religieuses en ordre dispersé

IGFM-Les différentes sensibilités de l’Islam, réunies au sein du Cadre unitaire de l’Islam au Sénégal, ont annoncé avoir convenu de mettre en place «une coordination permanente des commissions d’observation du Croissant lunaire», en réponse aux «appels maintes fois réitérés» par les pouvoirs publics, pour l’unité des Musulmans à l’occasion des célébrations des fêtes religieuses. Dans un communiqué, ces organisations musulmanes disent s’être accordé «sur les principes et mécanismes généraux de gestion de la question cruciale du Croissant lunaire».

L’observation conjointe du Croissant lunaire dans les locaux de la Radiotélévision sénégalaise (Rts), «le 29 de chaque mois», ainsi que l’organisation d’un «séminaire d’approfondissement des questions de Fikh dans le but de rapprocher les principes d’observations» figurent parmi les résolutions issues d’un premier séminaire qu’ils ont organisé et qui portait sur «l’harmonisation des principes et mécanismes d’observation du Croissant lunaire au Sénégal».

Le Cadre unitaire de l’Islam au Sénégal regroupe les comités scientifiques des confréries mouridiyya (Rawdou Rayaahiin), tijaniyya (cellule Zawiyya Tidiane et comité d’organisation du symposium du Maouloud), khadriyya, layène, la famille Omarienne et des associations islamiques, comme le Rassemblement islamique du Sénégal (Ris), la Jamaatou Ibadou Rahmane. Il y a aussi la communauté Ahloul Bayt des Chiites, l’Association des «1 111 Imams de Casamance», l’Association islamique pour servir le soufisme (Ais), ainsi que des membres de la Société civile, entre autres structures.