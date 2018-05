Avec le nouveau service d’échange, Humaniq offre aux non bancarisés de nouvelles options pour augmenter leurs perspectives

LONDRES, Royaume-Uni, 28 mai 2018/ — Humaniq (http://Humaniq.com), le fournisseur de plate-forme financière de nouvelle génération basée à une Blockchain Hybride, annonce aujourd’hui une nouvelle application P2P bot qui sert à aider les utilisateurs à acheter, vendre et échanger des jetons HMQ contre tous types de biens et services. Suite aux dernières améliorations technologiques apportées à l’application Humaniq, les utilisateurs pourront changer leurs pièces de monnaie HMQ, avec une sélection d’échanges affichés en fonction de la localisation des utilisateurs ainsi que leurs intérêts. Ce service P2P agit comme une plate-forme technologique de recherche, et lister des biens et services, où les membres de la communauté peuvent discuter les termes d’une négociation sur des plateformes de chats. Tout cela peut être fait en toute sécurité, comme chaque utilisateur a un profil détaillé avec des informations complètes, y compris leur historique de négociation et le nombre de personnes ayant confiance à cet utilisateur. En outre, la communauté a déjà évalué l’application Humaniq comme étant supérieure en termes de sécurité par rapport à d’autres applications grâce à sa conformité aux normes de sécurité élevées, bio-ID et chat sécurisé avec cryptage end-to-end dans dix pays africains (Kenya, République du Côte d’Ivoire, Botswana, Ghana, l’Afrique du Sud, Ouganda, Sénégal, Zimbabwe, Tanzanie et le Rwanda). La startup n’a pas l’intention de réduire les attentes des utilisateurs. L’équipe Humaniq lance également une chaîne éducative sur l’application même, qui compte déjà plus de 200 000 téléchargements sur Google Play (https://bit.ly/2wAO3uh), Dans cette chaîne, les utilisateurs auront accès aux informations utiles sur les possibilités économiques de la technologie Blockchain, ils auront également l’option de laisser leurs commentaires et partager leurs opinions. “Ces développements sont basés sur les commentaires que nous recevons de notre communauté Humaniq. Notre objectif est toujours de rendre l’expérience des utilisateurs encore plus exceptionnelle dans sa fonctionnalité, comme ça facilite énormément leurs vies, en construisant l’infrastructure et en apportant des opportunités au “Global Unbanked”. Nous sommes également ravis d’annoncer que nous travaillons sur le développement d’une nouvelle fonctionnalité, Humaniq stories. Nos “stories”, contrairement à beaucoup d’autres sur les réseaux sociaux, sont éducatives, et le but général de cette fonctionnalité est d’aider notre communauté à grandir, apprendre quelque chose de nouveau et partager du contenu utile sur les opportunités avec leurs amis et leurs camarades utilisateurs » a commenté Anton Mozgovoy, CTO Humaniq. Distribué par APO Group pour Humaniq.