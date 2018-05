Le MEEAJ pour des ‘’mesures courageuses et révolutionnaires’’ à l’université

Dakar, (APS) – Le Mouvement des élèves et étudiant de And-Jëf/Authentique (MEEAJ) condamne la ‘’violence aveugle et disproportionnée qui s’exerce de manière récurrente dans les campus universitaires’’ et appelle à des ‘’mesures courageuses et révolutionnaires’’ pour le règlement des problèmes structurels auxquels fait face l’université sénégalaise.

Dans un communiqué reçu à l’APS, le MEEAJ estime que l’Etat ‘’doit prendre des mesures courageuses et révolutionnaires pour l’’audit du fichier national des bénéficiaires de la bourse, le payement effectif des bourses au plus tard le 05 de chaque mois, la domiciliation des bourses et la confection des cartes GAB à tous les bénéficiaires’’.

Le MEEAJ qui se félicite de l’audience accordée par le chef de l’Etat aux représentants des étudiants de toutes les universités, demande ‘’le respect des accords signés entre les étudiants et les autorités étatiques, le renforcement du dispositif sécuritaire dans les campus universitaires, l’audit et la révision du système de codification pour le rendre plus performant et transparent, l’arrêt immédiat du business autour des attributions de lits à l’UCAD’’, etc.

Le mouvement qui ‘’exige que toute la lumière soit faite’’ sur la mort de l’étudiant Fallou Sène de l’UGB, salue le limogeage du recteur de l’UGB et du directeur du CROUS, la prise en charge de la famille du défunt.

Pour le MEEAJ, le système d’enseignement supérieur ‘’a besoin d’être accompagné’’ par l’ensemble de ses acteurs dans le but d’impulser de ‘’nouvelles dynamiques’’ par la réorientation ‘’ vers les sciences, la technologie, les formations professionnelles courtes’’.

La structure qui insiste aussi sur l’apport des TIC, l’instauration d’une culture de la paix au sein des universités, estime qu’il faut faire de l’étudiant un acteur de sa formation, diversifier l’offre de formation dans les universités, assurer la qualité de l’enseignement.