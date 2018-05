Le Pds déclare la guerre à Macky Sall et son Gouvernement

iGFM – (Dakar) Le mot d’ordre est lancé au Parti démocratique sénégalais (Pds) : constituer un bouclier autour de Me Abdoulaye Wade, pour non seulement le protéger, mais aussi son patrimoine et tout ce qu’il a fait pour le Sénégal. Profitant hier de l’anniversaire (92 ans) du Pape du Sopi, ses lieutenants du Pds ont décidé d’engager un mortal kombat contre Macky Sall et son Gouvernement. Pour eux, il n’est pas question de se laisser faire face aux multiples agissements du pourvoir en place, ayant pour seul objectif de briser Me Wade et son fils, Karim Wade.

Désormais, ce sera œil pour œil, dent pour dent. Les membres du Parti démocratique sénégalais (Pds) n’entendent nullement laisser leur mentor, Me Abdoulaye Wade, et son fils, Karim Wade, se noyer dans les eaux du Macky. Après la sortie du Pape du Sopi accusant le Président Macky Sall d’avoir ordonné la saisie de sa maison sise au Point E et les foudres de l’avocat de l’Etat, Yérim Thiam et de l’Alliance pour la République (Apr) qui se sont vite abattues sur lui, le Pds a décidé d’entrer dans la danse. Ce, pour porter le combat de Me Abdoulaye Wade face au pouvoir en place. Les partisans du leader du Parti démocratique sénégalais veulent désormais répondre coup pour coup. Profitant hier de l’anniversaire de Me Abdoulaye Wade (92 ans) organisé avec quelques militants du Pds à son domicile du Point E, Babacar Gaye a livré la stratégie que compte adopter le parti pour protéger Wade père et Wade fils. Ce, en ces moments difficiles que traverse la famille des Wade. «Nous ne nous laisserons pas faire. Car, cette maison de Me Wade du Point E est un patrimoine historique. Nous nous opposerons pour que de tels actes (passage d’un huissier de justice de l’Etat chez Me Wade le 25 mai 2018) ne puissent se poser et souiller une demeure qui a porté l’histoire politique du Sénégal», a fait savoir hier Babacar Gaye, porte-parole du Pds. Qui prévient : «Nous nous battrons pour protéger Me Wade, son patrimoine et tout ce qu’il a fait pour le Sénégal».

«L’objectif de Macky est de mettre la main sur la maison de Wade, mais c’est un affront que le Pds va laver…»

Le Pds refuse de croire aux précisions de l’avocat de l’Etat, Yérim Thiam, et surtout de l’huissier, Me Jean Baptiste Kamaté, disant qu’il s’est présenté vendredi 25 mai 2018 à 08 heures 05 minutes, à la rue A angle 7, Point E à Dakar, dernière adresse connue de Monsieur Karim Meïssa Wade. Ce, uniquement à l’effet de procéder à la saisie-vente de ses facultés mobilières corporelles (biens meubles corporels), pour recouvrer la peine pécuniaire à laquelle il a été condamné, et non pas pour saisir la maison de Me Wade du Point E, ni un quelconque immeuble. Babacar Gaye, porte-parole du Pds, soutient : «Nous ne sommes pas dans des spéculations, nous sommes dans le réel. Il s’agit d’un huissier qui s’est présenté chez Wade, dit-il, pour délivrer un commandement ayant pour objet de demander à Karim Meissa Wade de s’acquitter de ses amendes et autres sanctions pécuniaires, sinon des saisies seraient opérées sur des facultés mobilières contenues dans la maison de Me Wade», dit-il. Avant d’ajouter : «C’est comme ça qu’on démarre. On commence par la saisie des biens mobiliers (véhicules, meubles, tableaux, habits, cuisines et autres). Mais dans le cas précis, qui peut faire la différence entre les objets appartenant à Karim Wade et ceux appartenant à Me Abdoulaye Wade dans cette maison ? Karim Wade n’a logé dans la maison de Me Wade du Point E que parce qu’il est son fils». Le Pds soutient mordicus que Macky Sall et son Gouvernement n’ont aujourd’hui qu’un seul objectif : mettre la main sur la maison de Me Wade du Point E. «Si Macky Sall et son Gouvernement estiment devoir dépasser le seuil de la maison de Me Wade afin de poser des actes de nature à troubler la quiétude de ceux qui y logent, cela signifie qu’ils sont capables demain, d’utiliser une autre procédure pour saisir définitivement la maison de Me Wade du Point E. Car, ils ont inclus cette maison dans le patrimoine de Karim Wade pour lequel il a été condamné avec une amende de plus de 138 milliards FCfa. Egalement, la maison en construction que Me Wade a offerte à ses employés fait aussi partie du patrimoine saisissable», indique le porte-parole du Pds. Qui signale que la motivation réelle du Président Sall et son Gouvernement est, qu’une fois Karim Wade de retour au Sénégal (pour se présenter à la Présidentielle de 2019), ils puissent enclencher une procédure de contrainte par corps. «La motivation réelle du Président Sall est politicienne, mais derrière, il y a aussi un affront. Mais nous au Pds, c’est un affront que nous allons laver», prévient Babacar Gaye.

Mathieu Bacaly