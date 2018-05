«Nous exhortons l’Asas à sursoir à la rétention d’informations sanitaires…»

iGFM – (Dakar) Conscient des conséquences qui risquent d’affecter le secteur, avec la série de grèves déclenchées par l’Alliance des syndicats autonomes de la santé (Asas) «And Gueusseum», le ministère de la Santé et de l’action sociale, par la voix de son conseiller technique, Lassana Sidibé, exhorte les syndicalistes à sursoir à la rétention d’informations sanitaires. En fait, non seulement l’Alliance «And Gueusseum» a décidé de la rétention des informations sanitaires et sociales, mais elle entend boycotter les activités de supervision, réunions et ateliers de formation. Ce, pour exiger du Gouvernement le respect des accords signés en 2014. Ce à quoi ne sont pas insensibles les autorités en charge du secteur. Le ministère de la Santé exhorte l’Asas à sursoir à la rétention des informations sanitaires. «Le fait de mettre la menace de la rétention d’informations sanitaires à exécution a des conséquences néfastes à tous points de vue et constitue une violation du droit positif en vigueur. Si nous prenons les maladies à déclaration obligatoire, par leur caractère souvent infectieux et potentiellement épidémique, elles doivent obligatoirement et urgemment être déclarées aux autorités, pour qu’on surveille un éventuel départ d’épidémie et prenne les mesures appropriées. Aussi exhortons-nous les syndicalistes à sursoir à là rétention d’informations», indique Lassana Sidibé, Conseiller technique du ministre de la Santé. Qui note que le paiement des arriérés de salaires est effectif pour les agents de la Jica et les contractuels du plan Cobra. Pour ce qui est de l’augmentation du régime indemnitaire, Sidibé soutient : «Tout le monde sait que c’est totalement injuste. D’ailleurs, le Président Macky Sall avait demandé de réfléchir, avec les syndicalistes fonctionnaires et non fonctionnaires, sur une perspective globale permettant de dépasser cette situation et d’apporter des réformes qui soient à même d’accompagner les travailleurs dans l’équité.»