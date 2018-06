À 80 ans, Superman est loin de prendre sa retraite

Le costume porté par Christopher Reeve dans le film Superman de 1979. © afp.

“It’s a bird… It’s a plane… No, it’s Superman! “. 80 ans après sa naissance, Superman continue de représenter dans l’imaginaire collectif le super-héros de référence et fait toujours les beaux jours de son éditeur D.C Comics, qui mise plus que jamais sur lui.