Destination Sénégal : Le répertoire touristique et culturel 2018 est disponible

Réédité tous les deux ans par les éditions Calao production, le Répertoire touristique et culturel du Sénégal fête aujourd’hui ses 20 ans dans la promotion de la destination Sénégal. Une vitrine qui permet de découvrir la richesse touristique et culturelle du Sénégal.

Edité à 12 000 exemplaires distribués gratuitement dans le pays et les ambassades du Sénégal à travers le monde, le « Répertoire touristique et culturel », dont la version 2018-2019 vient de paraitre, est un véritable manuel de référence pour les différentes parties prenantes du secteur du tourisme. Le manuel, d’une très grande qualité, présente aux lecteurs les merveilles du pays de la teranga. On y retrouve l’histoire du pays à travers des textes merveilleusement rédigés, des sites à visiter, les monuments, les bons plans, l’agenda culturel et sportif, et toutes les informations utiles qui permettront aux tourismes de mieux apprécier la diversité des atouts du pays.

Cette nouvelle édition trouve un écho favorable auprès des acteurs du tourisme. « On apprend beaucoup en parcourant ce manuel, qui je l’espère connaitra une très large distribution. Il ne faudra pas seulement viser le marché européen, l’Afrique aussi doit faire partie des pays où le document est distribuée, sans oublier les hôtels et autres sites touristiques du pays comme la Statut de la Renaissance Africaine. Les autorités doivent accompagner davantage les auteurs et si possible augmenter le nombre de tirage », commente Mamadou Marième Diop, directeur Sénégal de Jumia Travel, une entreprise spécialisée dans le voyage.

Traduit en français et anglais, le manuel peut également être téléchargé gratuitement via la plateforme au-senegal.com. Le « Répertoire touristique et culturel du Sénégal 2018-2019 » est un véritable compagnon de la destination à consommer sans modération. Bravo aux initiateurs.