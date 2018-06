Mondial 2018 – Econet Media Ltd, Kwese : les dessous du conflit RTS-GFM sur les droits terrestres et satellitaires

-La Fifa attribue les droits par lots et par territoire

Chaque pays peut avoir différents diffuseurs attributaires de lots

Les lots sont repartis selon les modes de diffusion:

Radio,

Télévision terrestre

Télévision satellitaire

Internet

Pour le cas du Sénégal, la Fifa a signé avec les diffuseurs suivants:

1-Econet Media Ltd (partenaire de la RTS sur la diffusion terrestre et partenaire de Kwese qui a signé avec GFM sur les droits satellitaires

2-Canal Plus International

3-Startimes (le diffuseur chinois)

4-Supersport International Ltd

Il faut juste savoir que GFM a signé avec Kwese Free sport qui une filiale de Econet Media, à qui Econet a attribué la diffusion par satellite des 32 matches.

En principe, GFM ne doit diffuser les matchs que par satellite, la RTS ayant dejà acquis les droits terrestres pour le Sénégal. Normalement, pour GFM, seule l’ObsTv présente exclusivement sur le satellite doit diffuser les matchs, la TFM étant un diffuseur terrestre.

Voici le tableau de la FIFA sur les droits télé au Sénégal