«Nous sommes prêts à discuter avec eux (les Sénégalais)»

iGFM – (Dakar) Le Directeur général de Limak-Aibd-Summa que nous avons joint au téléphone, dit être surpris de la réaction de ces personnes avec qui il entretient de bonnes relations.

«C’est un contrat privé et il ne devrait pas être mis sur la place publique. S’ils ont du mal à respecter le contrat, ils devraient venir nous voir et non aller vers la presse.

Nous n’avons rien contre la presse, qui fait son travail. Et je n’ai rien à leur dire. Mais ils devraient s’adresser à nous. C’est un contrat privé entre des parties.

Nous sommes prêts à discuter avec eux (les responsables des sociétés sénégalaises). Ils n’ont pas été forcés à signer les contrats. Je suis là pour faire de l’aéroport un outil de réussite pour le Sénégal».