Tamba à l’ère du réseau 4G : Sonatel y investit 10 milliards

Tambacounda est connectée à l’internet mobile haut débit. Le lancement officiel de la 4G parle groupe Sonatel, ce 30 mai, est marqué par une cérémonie solennelle présidée par le Gouverneur, le Maire de Tambacounda et le Directeur de la CommunicationInstitutionnelle et des Relations Extérieures, devant plusieurs autorités administratives et coutumières à la Mairie de la capitale du Sénégal Oriental.

En plus de Dakar, Saly-Somone, Touba, Thiès, Tivaouane, la ville nouvelle de Diamniadio, Kaolack, Saint-Louis, Mékhé et Richard Toll, Ziguinchor,la 4G est aussi disponible à Tambacounda.Globalement, les travaux d’extension du réseau sont encore en cours de manière exponentielle et la qualité du réseau dans cette zone est de plus en plus performante grâce aux investissements importants et prioritaires que le groupe Sonatel y a consentis.Ainsi, de 2014 à 2018, l’opérateur historique a investi près de 10 milliards FCFA dans cette région de l’Est éloignée de Dakar, en équipements techniques de réseaux mobiles 2G, 3G et 4G, mais aussi Transport télécoms (IP et Transmission).

Cet investissement a permis à l’Etat du Sénégal d’être en avance sur les délais d’atteinte de ses objectifs du Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et territoires frontaliers (PUMA) dans les régions de Tambacounda et Kédougou à la grande satisfaction des populations qui se réjouissent de cette avancée dans l’ère du numérique.

Tambacounda, ville carrefour sous – régional entre le Mali, la Guinée et la Gambie, mais aussi touristique, est lecœur économique de la région naturelle duSénégal Oriental.C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle accueille la 4G qui est un boosteur économique important dans la connectivité des acteurs socio-économiques. Le réseau internet mobile haut débit, attendu avec intérêt par les populations, va être d’une grande utilité pour l’une des régions les plusliées avec les pays frontaliers. Ses populations ont aujourd’hui accès à la technologie 4G pour mieux communiquer.

Depuis le lancement, des centaines de sites techniques 4G ont été déployés à travers le Sénégal. Le premier semestre 2018 est marqué par le renforcement de la couverture à Dakar et la mise en service de sites 4G à Porokhane, Medina Gounass, Sokone, Darou Mousty, Popenguine et Vélingara. Prochainement, Mbour, Louga, Kolda, Bignona, Kaffrine et Diourbel bénéficieront de la 4G en plus du renforcement de la couverture à Ziguinchor et Touba.