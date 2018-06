Cissé Lô contre la nomination de Souleymane Ndéné Ndiaye

iGFM – (Dakar) Moustapha Cissé Lô est contre la nomination de l’ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye, comme Pca d’Air Sénégal. Il l’a fait savoir, samedi sur la Tfm, à l’émission Quartier Général.

Pour Moustapha Cissé Lô, l’ancien Premier ministre Me Souleymane Ndéné Ndiaye, Pathé Diakhaté et Sada Ndiaye sont tous des « transhumants ». Ils avaient tous manoeuvré par le passé pour empêcher l’élection de Macky Sall comme président de la République du Sénégal. « Pourquoi nomme-t-on Souleymane Ndéné Ndiaye Pca alors qu’il y a dans le parti des cadres qui sont sur la touche depuis 2012 et qui sont plus valeureux ?» gronde-t-il.