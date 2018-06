Disney se prend une claque inattendue

“Solo”, spin-off de Star Wars sur la vie de Han Solo, est sorti le mois dernier. Mais la force n’est pas avec Lucasfilm et Disney. En effet, c’est le premier Star Wars du duo qui ne rencontre pas le succès escompté.

Selon Barton Crockett, analyste à Wall Street, qui se confie à The Hollywood Reporter, va faire perdre plus de 50 millions de dollars à Disney.

Selon les estimations, le film réalisé par Ron Howard ne générera pas plus de 400 millions de dollars à l’échelle mondiale pour un budget de 250 millions de dollars et des dépenses marketing impressionnantes qui se comptent en millions de dollars également.

Jusqu’à présent, l’association Disney et Lucasfilm fonctionnaient du tonnerre. “Force Awakens” a engrangé 2,068 milliards de dollars, “Rogue One” 1,056 milliards de dollars et “The Last Jedi” 1,332 milliards.