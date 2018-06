Johnny Depp amaigri: ses proches en expliquent la raison

Johnny Depp est-il en mauvaise santé? Ses proches essaient de rassurer.

On vous dévoilait hier des photos inquiétantes de Johnny Depp. Amaigri, beaucoup craignent pour sa santé. Ses proches sortent du silence pour rassurer les troupes. “Johnny s’amuse beaucoup sur scène avec les gars”, a confié l’un de ses proches. “Il est en bonne santé.”

Le photographe qui le suit en tournée a posté une photo de lui sur scène et dans la légende, il se veut positif: “Il va bien. On bouge de place en place et on est tous épuisés. Est-ce que quelqu’un semble bien dès qu’il ouvre les yeux? Est-ce que quelqu’un a l’air formidable quand il dort? Et vous avez l’air bien quand vous êtes tous les jours dans l’avion? Non, je sais que non.”

Vendredi, la star de la saga “Pirates des Caraïbes” a intenté un procès au Sun qui l’avait qualifié de “batteur de femmes”. Depp réclame de l’argent et veut également que le tabloïd arrête de publier des articles en le désignant comme agresseur.