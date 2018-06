Troubles au Palais : Trois étudiants de l’Apr condamnés à la prison ferme

iGFM – (Dakar) – Comparaissant hier, lundi 4 juin, pour outrage à agent, rébellion, violences et voie de faits, les étudiants Birame ndong, Ndiogou Thiaw et Cheikh Khadim Niang sont condamnés à 15 mois de prison ferme. Ils faisaient partie des jeunes qui s’étaient opposés aux forces de l’ordre devant les grilles du Palais, mercredi dernier, au moment où le chef de l’État recevaient les étudiants, membres du mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer).