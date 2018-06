Case des touts petits : la colère des animateurs polyvalents

iGFM – (Dakar) – Mamadou Saliou Diallo et ses camarades animateurs polyvalents des Cases des Tout Petits ont entamé une grève de la faim illimitée. Sur les ondes de la Rfm, le porte parole du jour des grévistes explique que «parmi (eux), il y a des agents qui sont à leur cinquième, sixième, voire septième année, et qui n’ont toujours pas bénéficié d’une formation». À l’en croire, 244 animateurs polyvalents «sont laissés en rade. Nous avons pris la décision de faire une grève de la faim. Nous ne comptons pas arrêter tant que nous n’aurons pas gain de cause. »

Les animateurs polyvalents des Cases des tout-petits avaient initié une manifestation aux abords du Palais. Celle-ci a été dispersé par les forces de l’ordre. Des arrestations ont été enregistrées dont des femmes allaitantes. Les animateurs polyvalents des cases des touts petits en veulent à la directrice Thérèse Faye Diouf.

IGFM