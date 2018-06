Guigui lance sa marque de vêtements

iGFM – (Dakar) Guigui Sarr a une autre ambition à part faire la musique. La chanteuse de Grand Yoff a annoncé le lancement de sa nouvelle marque de vêtements « Guigui ».

Ramatoulaye Clémentine Sarr se lance maintenant dans la mode avec sa marque qui porte son nom d’artiste (Guigui). Lancée cette année, cette nouvelle marque de vêtements propose des modèles destinés aux hommes, femmes et enfants. Attachée à ses origines, Guigui a apporté une touche africaine dans ses tenues.

« Alhamdoulilah , après des années de réflexion, de conception, de travail, de combat, de motivation, la marque GUIGUI enfin disponible. Merci Mon Dieu. See more soon. Prier mais surtout acheter. Work work work rek ! « , se réjouit-elle.