Jumia Sénégal lance une « académie » pour former les e-commerçants

Avec le plus grand répertoire de boutiques pour un site en ligne de vente, Jumia veut désormais accompagner l’ensemble de ses vendeurs à travers la formation. Les responsables de ce géant du e-commerce au Sénégal ont annoncé ce mercredi le lancement de Jumia Academy, un programme pour aider les e-commerçants sénégalais à mieux se former aux outils du commerce en ligne.

« Nous voulons apporter notre expertise et accompagner davantage nos partenaires, c’est pourquoi nous comptons organiser gratuitement dans nos locaux des formations pour vous accompagner », a lancé le directeur de Jumia Sénégal Mahomed Hapté Sow, à l’endroit de la cinquantaine d’e-commerçants réunis ce mercredi lors d’une rencontre organisée par son services communication. A travers cet outils, cette structure panafricaine de e-commerce présente dans une vingtaine de pays, entend accompagner davantage ses partenaires, qui pour la plus part ne maîtrisent véritablement pas les techniques de la vente en ligne.

« Nous voulons que vous soyez plus que des vendeurs avec des boutiques en ligne, notre souhait est que vous aussi puissiez maitriser les mécanismes qui vont vous permettre de mieux être présent sur internet », a ajouté ismael Cabral Kambel, chargé de communication et relations publiques. Ainsi, les e-commerçants présents sur la plateforme au Sénégal bénéficieront entre autres de formation sur le référencement des produits, la valorisation de ses produits en ligne, la gestion d’une boutique en ligne. Au total près d’une centaine de vendeurs pourront bénéficier de ces formations qui auront lieux chaque semaine.

« Nous sommes ravis de pouvoir bénéficier de ces formations, c’est une bonne chose pour nous car on a créé des business en ligne et souvent on apprend sur le tas et on a pas souvent les bonnes pratiques », a déclaré Ousmane Ndoye, un jeune e-commerçant prenant part à la rencontre explicative sur le fonctionnement de la plateforme. Il faut signaler que pour une meilleure compréhension, les formations se feront en français et Wolof. Les responsables de Jumia Sénégal ont également annoncé la célébration de leur 6e anniversaire, et l’ouverture prochaine de relais Jumia dans certaines villes ont Rufisque, Mbour, Thiès, Saint-Louis, Touba, pour ne citer que celle-ci.

Aby Ngom (Stagiaire)