L’ADIE va renforcer la connectivité wifi pour les étudiants dans les Universités du Sénégal

La connectivité occupe une place importante dans les universités. Etudiants et personnel universitaire en ont besoin ; qui pour étudier dans d’excellentes conditions, qui pour améliorer le dispositif d’enseignement. Afin de répondre à ce besoin pressent et incontournable pour la qualité de l’enseignement supérieur, l’ADIE a interconnecté l’ensemble des universités à l’intranet gouvernemental. Ainsi, les étudiants, le personnel universitaire et les dirigeants disposent d’une connectivité gratuite et d’autres services informatiques pour améliorer les conditions d’étude et de travail dans l’espace universitaire.

Toutefois, avec l’augmentation du nombre d’étudiants, les besoins en connectivité dans les différents campus universitaires se sont accrus. D’ailleurs, lors de leur audience avec le Chef de l’Etat MackySall, les étudiants ont demandé un renforcement de la connectivité. Pour une meilleure prise en charge de cette doléance, le Directeur général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum, accompagné de ses collaborateurs, a initié une tournée dans les différentes universités du Sénégal.

La délégation de l’ADIE s’est ainsi rendue le 31 mai et le 1er juin 2018 à l’Université Alioune Diop de Bambey, à l’Université de Thies et à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Dans les différents sites visités, le Directeur général de l’ADIE et ses équipes ont pu faire l’état des lieux de la connectivité. Pour l’essentiel, les universités sont connectées à la fibre optique et des mesures ont été prises afin de renforcer la connectivité wifi.

En outre, le Directeur général de l’ADIE a informé les différents recteurs ainsi que leurs collaborateurs à propos du projet Smart Sénégal qui comporte une importante composante « e-Education ». Les besoins des universités seront recueillis et pris en charge pour leur faire bénéficier de façon optimale de cet important projet. D’ailleurs, avec l’accès au câble sous-marin envisagé dans le cadre du projet Smart Sénégal, le Sénégal va augmenter sa bande passante au niveau international et améliorera considérablement sa connectivité.

La délégation de l’ADIE se rendra également dans les Universités de Ziguinchor et Dakar pour la dernière étape de la tournée.

