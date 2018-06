Malick Gakou:‘’A Fatick, la politique d’emplois de Macky Sall se résume à la ‘’Djakartisation’’

Malick Gakou a présenté ce week-end son Programme alternative Suxxali Senegaal (Pass) aux populations de Fatick. A l’occasion de cette rencontre, renseigne L’Observateur, il a dénoncé Macky Sall, surtout sa politique économique pour sa ville natale.

«Macky Sall a sacrifié la jeunesse du Sénégal et celle de Fatick. Aucune industrie n’a été créée dans le Sine, sa ville natale, déplore-t-il. Les femmes et les jeunes sont laissés en rade. Fatick est dans le désarroi. La seule chose que Macky Sall a réussi à réaliser, c’est ce qu’on appelle la ‘’Djakartisation’’ de l’économie. La politique de Macky Sall a échoué, car la ville de Fatick avec ses 3 mamelles que sont le tourisme, la pèche et l’agriculture, devrait dépasser ce stade.»

Le leader du Grand Parti, a également critiqué le « Plan Sénégal émergent » qu’il qualifie d’« échec total ». « Il est facile de se vanter du taux de croissance à Dakar. Mais si on vient à Fatick, on se rend compte de la réalité. Le Pse est une arnaque politique, au même titre que le Der (Délégation à l’entreprenariat rapide que le gouvernement de Macky Sall a mis sur pied pour corrompre les jeunes à 8 mois de l’élection présidentielle », dénonce-t-il.