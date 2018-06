Le travail des enfant connait ’’une tendance haussière’’ (officiel)

Dakar, (APS) – Le directeur général du travail et de l’action sociale a déploré ’’une tendance haussière’’ de la participation des enfants à des activités économiques, au moment où le travail des enfants a connu un net recul au niveau mondial.

Sur le plan mondial, ‘’le travail des enfants a connu un net recul, le nombre a régressé de 30% en valeur absolue de 2000 à 2013 avec une proportion de 152 millions d’enfants travailleurs (…), toutefois au Sénégal, la participation des enfants à des activités économiques suit une tendance haussière’’, a t- il déclaré.

Karim Cissé s’exprimait ainsi, mardi, lors de la journée mondiale contre le travail des enfants, organisée par world vision, Enda, en collaboration avec le ministère du travail.

L’objectif de cette journée mondiale, a-t-il renseigné est de ‘’mettre le focus sur les enfants travailleurs exposés aux conditions dangereuses et dont le nombre est estimé à 73 millions à travers le monde’’.

‘’En outre cette journée est mise à profit pour évaluer les actions entreprise par les partis prenantes pour mieux se projeter sur les objectifs, eu égard à la centralité de la question du pire forme de travail des enfants, qui comme vous le savez est inscrite au cœur de l’agenda des pouvoir publics’’, a-t-il notamment précisé.

Ainsi, il a appelé la communauté internationale à ‘’prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire et éliminer les pires formes des enfants d’ici 2025 et éventuellement, mettre fin de manière définitive au travail des enfants sous toutes ses formes’’.

Pour y parvenir, le Sénégal, à travers son ‘’nouveau cadre de référence de la politique économique et sociale à moyen et long terme, le Plan Sénégal Emergent (PSE), consacre son deuxième axe au capital humain, à la protection sociale et au développement durable’’, a indiqué Karim Cissé.

Cet axe II du PSE va être ‘’le socle autour duquel s’articulent les politiques sectorielles notamment celles relatives à la protection et l’inclusion sociale des couches les plus vulnérables dont les enfants travailleurs.