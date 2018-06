40 ans après “Grease”, que sont-ils devenus?

Cela fait 40 ans que le film est sorti mais il est toujours aussi populaire. L’heure est venue de voir ce que les acteurs principaux sont devenus.

John Travolta hier et aujourd’hui © RV/WireImage.

Danny, interprété par John Travolta

Le chef de T-Birds était tombé sous le charme de Sandy durant l’été 1958.

Depuis le temps, John Travolta a mené une belle carrière d’acteur. Ses films sont devenus cultes, comme “Pulp Fiction”, “Volte-face” ou “Hairspray”, sa première comédie musicale depuis “Grease”. En tant que producteur, il a reçu un Emmy Award pour sa série “American Crime Stoy: The People vs O.J. Simpson”. Bref, à 64 ans, John Travolta n’a pas l’intention de laisser tomber le cinéma.

Invité sur le plateau de Jimmy Fallon, l’acteur a pu prouver qu’il maitrisait toujours le pas de danse de la chanson “You’re the one that I want”.

Olivia hier et aujourd’hui © RV/WireImage.