IGFM-A l’instar du Forum Civil qui exige que toute la lumière soit faite sur ce qu’il est désormais convenu d’appeler l’affaire Prodac, la jeunesse Khalifiste s’invite au débat. Selon elle, «cette affaire confirme que notre pays est gouverné depuis 2012 par une bande de malfaiteurs délinquants au col blanc qui se servent dans les ressources publiques très éprouvées avec les deux mains, sans retenue, avec la bénédiction du baron et chef de la mafia marron beige».

Aussi a-t-elle exigé, compte tenu de la gravité des faits de délinquance financière, et de l’importance des sommes dérobées ainsi que de l’énorme préjudice subi par la jeunesse de notre pays, «le limogeage immédiat du ministre braqueur à col blanc, auteur de la casse de la décennie, et l’interdiction d’exercer toute responsabilité publique dans notre pays».

Pour ces raisons, la jeunesse Khalifiste demande au procureur de montrer qu’il peut être au service de la société, et non pas au service de Macky Sall et de son système judiciaire à deux vitesses, en ouvrant sans délai une information judiciaire contre le ministre délinquant et ses complices