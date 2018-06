“Cadeaux reçus de Rihanna et Beyoncé” : Gassama nie en bloc

iGFM – (Dakar) Mamoudou Gassama a dit regretter et a nié en bloc toutes les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant les cadeaux que lui auraient faits Rihanna et Beyoncé ou une prétendue offre du Président de la République de rejoindre l’Armée malienne.

Il est au Mali sur invitation du Président de la République, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, qui a tenu à féliciter personnellement le jeune héros malien qui a sauvé de façon spectaculaire un enfant à Paris le 26 mai 2018, lui permettant de revoir sa famille après neuf ans d’absence.

Arrivé le samedi 16 Juin 2018 à Bamako, Mamoudou Gassama a été reçu le lundi 18 juin 2018 au Palais de Koulouba par le Président IBK. Le Chef de l’Etat a une nouvelle fois salué l’acte de bravoure de Mamoudou Gassama et lui a prodigué des conseils. « Nous sommes tous fiers de toi, tout le Mali est fier de toi, tu es chez toi », a déclaré IBK à Mamoudou Gassama. Chose qu’il avait déjà faite lors de leur entretien téléphonique le 30 mai dernier.

Le Chef de l’Etat a également salué le Président Macron pour son geste et celui de la France envers Mamoudou Gassama.

L’occasion était opportune pour le Président IBK de faire cas de l’émigration clandestine des jeunes et ses fléaux. Une émigration qui est à combattre car malheureusement attirant encore nombre de jeunes souvent moins chanceux que Mamoudou Gassama.

Mamoudou Gassama était accompagné de son père, Makan Gassama, à qui le Président IBK a rendu un vibrant hommage pour avoir inculqué les valeurs de la bonne éducation et de la vie à son fils.

Pour le Président de la République, les bénédictions et les prières du père ont été pour beaucoup dans l’exploit réalisé par le fils.

Pour sa part, Mamoudou Gassama s’est dit très fier d’être reçu par IBK et cette fierté est un honneur pour un fils du Mali qui sait d’où il vient et qui aime sa patrie, le Mali. Il a remercié le sens du patriotisme du Chef de l’Etat, son humanisme dans l’humilité, l’invitation et la prise en charge totale de son séjour dont il a bénéficié. Mamoudou Gassama a enfin confié avoir des projets dans le futur pour aider les jeunes qui ne sont pas partis en exil à rester sur place pour être productifs et créer des emplois.

Mamoudou Gassama a dit regretter et a nié en bloc toutes les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant les cadeaux que lui auraient faits Rihanna et Beyoncé ou une prétendue offre du Président de la République de rejoindre l’Armée malienne.

Avant de quitter le Mali, Mamoudou Gassama échangera avec les jeunes de Bamako au Palais de la Culture le 19 juin 2018 à 15 heures sur son parcours du combattant jusqu’à l’exploit réalisé à Paris et qui lui vaut une notoriété nouvelle.

Cette rencontre sera organisée par sa famille avec le concours de la Présidence de la République, du Ministère des Maliens de l’Extérieur et celui de la Culture.