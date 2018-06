Colloque international sur le numérique dans l’enseignement supérieur en Afrique, à partir de jeudi

Dakar, (APS) – La première édition du colloque international sur le numérique dans l’enseignement supérieur en Afrique francophone s’ouvre jeudi à Dakar, à l’auditorium Khaly Amar Fall de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), annonce un communiqué transmis à l’APS.

L’ouverture officielle de cette rencontre de deux jours sera présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Mary Teuw Niane, précise le communiqué.

Il ajoute qu’elle s’inscrit dans “une logique de découverte, de partage et d’analyse des expériences du numérique éducatif pour une meilleure prise en compte des perspectives possibles et imaginables”.

Des recteurs d’université et acteurs de l’éducation et du numérique prendront part aux travaux de cette rencontre devant consister en conférences, tables rondes et ateliers au terme desquels, sera éléborée une feuille de route sur les MOOC (cours en ligne ouvert et massif, désignation d’un type ouvert de formation à distance capable d’accueillir un grand nombre de participants) et les ressources numériques libres en Afrique, selon le communiqué.