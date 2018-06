Le pont de Farafégné livré avant décembre

iGFM – (Dakar) – La construction du pont de Farafégné avance à grand pas. Cofinancé à hauteur de 65 millions d’euros, environs 40 milliards de FCfa par la Gambie et le Sénégal, à travers la Banque africaine de développement (Bad), le pont de Farafégné, qui s’étend sur 942 m et large de 12 m avec 18 m de profondeur, peut être livré en fin d’année. L’annonce est du ministre des Transports terrestres et du désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo, qui, avec son homologue gambien, Baye Lamine Diop, ont effectué hier une visite de terrain pour voir l’état d’avancement des travaux.

Pour Abdoulaye Daouda Diallo, le pont peut être réceptionné en fin d’année. «Nous avons bon espoir de pouvoir réceptionner le pont d’ici la fin de l’année. On a constaté avec honneur qu’il y a beaucoup de travail qui se fait ici. C’est pour cela que nous avons l’assurance que d’ici la fin de l’année, nous allons pouvoir réceptionner ce pont.»*