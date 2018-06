Journée mondiale des réfugiés : Des milliers de personnes persécutées accueillies au Sénégal

Reconnu comme un pays d’accueil de référence, le Sénégal, ayant ratifié plusieurs traités internationaux, est une terre d’espoir pour nombre de personnes persécutées ailleurs. Ici, le statut de réfugié est une réalité. Tout en se félicitant des efforts déjà consentis, des organisations de la société civile invitent l’Etat du Sénégal à mieux se pencher sur la situation de ces personnes qui vivent un drame. C’était hier, veille de la Journée mondiale des réfugiés.

Célébrée le 20 juin de chaque année, depuis 2001, date marquant le 50ème anniversaire de l’adoption de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la Journée mondiale des réfugiés vise à sensibiliser les autorités, acteurs et simples citoyens, sur cette cause. Selon Alassane Seck de la Ligue sénégalaise des droits de l’homme (Lsdh), c’est depuis 1914 que l’Église catholique a institué une Journée mondiale du migrant et du réfugié pour se consacrer sur le sort des personnes persécutées du fait de leur race, religion ou appartenance politico-sociale.

Et c’est dans le cadre que cinq organisations de la société civile, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (Raddho), la Lsdh, l’Action pour les droits humains et l’amitié (Adha), l’Internationale refugee rights initiative (IrriI) et West african refugee and internally displaced persons network (Waripnet), ont rencontré la presse, hier, à Dakar, pour se prononcer sur la situation des réfugiés au Sénégal. D’après Aboubacry Sadikh Niasse de la Raddho, citant le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (Hcr), ils étaient 14.725 réfugiés et 3.313 demandeurs d’asile, en provenance de pays de la sous-région, mais aussi du Rwanda, du Soudan ou de la République démocratique du Congo (Rdc), à être enregistrés au Sénégal en 2017.

Malgré une sérénité retrouvée au Sénégal, de sérieuses lacunes procédurales empêchent ces personnes vulnérables de bénéficier d’une bonne protection liée à leur statut. Pour ces organisations de la société civile, « la Commission nationale d’éligibilité (Cne) est extrêmement lente dans le traitement des dossiers, laissant certains demandeurs d’asile attendre près de trois ans avant de recevoir une décision ». « Un retard injustifié, selon celles-ci, qui aggrave considérablement la vulnérabilité des demandeurs d’asile. » L’autre faiblesse notée est que le Sénégal n’a pas prévu de centres d’accueil pour les demandeurs les plus vulnérables, c’est-à-dire les femmes enceintes, les enfants non accompagnés et les personnes âgées.

Aussi, l’absence de document d’identité constitue-t-elle une entrave à la liberté de circulation et est à l’origine de la situation d’apatridie pour de nombreux réfugiés ayant séjourné longtemps dans le pays. C’est, souligne A. Seck, le cas de certains Mauritaniens présents au Sénégal depuis 1989, année du conflit entre les deux pays. En marge de la conférence de presse, Prosper Bamara, un Rwandais présent au Sénégal depuis 2012, a tenu à remercier les autorités et les Sénégalais pour leur ouverture et leur hospitalité. Il a ensuite demandé à l’Etat de renforcer ses bonnes actions, en tenant compte des faiblesses mises en exergue par les organisations de la société civile.

Amélioration du statut des réfugiés

Pour l’État du Sénégal et la Commission nationale d’éligibilité (Cne), son organe de régulation, comme pour le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (Hcr) et les Organisations non gouvernementales (Ong), offrir un meilleur statut aux réfugiés du Sénégal est fort possible. C’est la conviction de la Raddho, de la Lsdh, de l’Adha, de l’IrriI et du Waripnet qui, dans leurs recommandations, demandent à l’État du Sénégal d’accorder encore plus d’attention à la situation des réfugiés en mettant en place des commissions d’accueils, d’assistance et d’orientation sociale autre que la Cne pour les demandeurs d’asile afin de leur fournir un accompagnement dès leur arrivée dans le pays.

Aussi, en appellent-elles à la création de centres ou de foyers d’accueil pour les demandeurs vulnérables (femmes, enfants, handicapés), mais surtout au vote du projet de loi de 2012 abrogeant et remplaçant la loi n°68-27 du 24 juillet 1968 modifiée par la loi n°75-109 du 20 décembre 1975 et portant statut des réfugiés, jugé obsolète. À la Cne, il est conseillé de permettre au requérant d’asile d’être accompagné par un conseiller juridique et de bénéficier d’une assistance psychosociale, lors du dépôt du formulaire de la demande d’asile et des auditions, de réduire la durée dans le traitement des demandes d’asile (pour au maximum six mois à compter de la date de dépôt).

D’autres faits importants sont de préciser les motifs de rejet ainsi que les voies de recours possibles et de décentraliser les activités de la Cne dans les autres régions du Sénégal, possibles portes d’entrées des réfugiés. Le Hcr, selon toujours ces Ong, doit initier des politiques d’assistance et de prise en charge « minima » des demandeurs d’asile détenteurs d’un récépissé de dépôt délivré par la Cne. Il est assigné aux Ong de défendre et d’organiser des sessions de formation sur les droits des réfugiés, en mettant en place des bureaux d’accueil, d’orientation, de conseil et d’assistance juridique et en menant des campagnes de plaidoyer pour pouvoir participer aux réunions de la Cne, en qualité d’observateurs.

Fara Michel DIEYE