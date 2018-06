Le frère de Benjamin Herman se confie et fait taire les rumeurs

“Quand il était en congé pénitentiaire, il m’a parlé de sa religion. Comme je ne voulais rien savoir et que je n’ai rien voulu entendre, il s’est énervé et nous nous sommes disputés. Je ne l’ai plus côtoyé depuis”, a expliqué Dimitri Herman, extrêmement ému. “Mais il ne m’a jamais dit qu’il s’était radicalisé, il a toujours caché ses convictions à sa famille. Ce qu’il a fait, c’est impardonnable. Je suis vraiment énervé contre lui et je ne comprendrai jamais son geste.”

“Ma mère a de la peine pour tout le monde, pour les victimes”, a-t-il aussi indiqué.

Dimitri Herman a également demandé à la presse d’arrêter de parler de lui. “Je ne vois pas pourquoi on me fait passer pour le méchant alors que je veux simplement avancer dans ma vie”, a-t-il conclu.