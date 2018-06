Nabilla réagit à l’affaire Louboutin

La marque de chaussures de luxe ne souhaite plus que ses célèbres semelles rouges apparaissent dans l’émission Les Marseillais sans son consentement. La star de télé-réalité n’est pas contente.

Il y a quelques jours, l’affaire Louboutin a enflammé les réseaux sociaux, en particulier les comptes des stars de l’émission Les Marseillais. Si aucune mesure judiciaire n’a été prise, la marque Louboutin a demandé à ce que des droits soient payés lorsqu’une semelle rouge apparaît à l’écran. La maison de production a été rappelée à l’ordre. Plutôt que de flouter toutes les semelles, elle a donc donné pour instructions aux participantes de ses émissions de ne plus laisser apparaître ces chaussures à l’écran.

Suite à cette décision, Nabilla a réagi: “Je ne trouve pas ça très courtois. Ce sont des jeunes qui ont envie, simplement, de porter des choses de luxe. Je ne pense pas qu’ils abîment la marque tant que ça. Ce sont des êtres humains avant tout. Je ne trouve pas ça très sympa.”

Plusieurs participantes ont annoncé qu’elles allaient boycotter la marque, quitte à mettre les chaussures hors de prix à la poubelle. Milla Jasmine a déclaré: “Je suis outrée parce que ça fait des années et des années que les candidats de télé-réalité lui ont fait de la pub gratuitement. Ce n’était pas des partenariats rémunérés, et subitement, monsieur se réveille”. Elle a ajouté que les chaussures “font très très mal aux pieds”, qu’elle les “porte une fois et ensuite la semelle elle devient toute blanche en-dessous.”

Jessica Thivenin, star emblématique de l’émission Les Marseillais s’est enflammée sur le réseau Snpachat. “Qu’on ait plus le droit de les porter, je trouve ça minable. Parce qu’il faut être quelqu’un pour porter ta paire de chaussures? Si t’es pas un mannequin t’as pas le droit? Si t’es pas quelqu’un de connu, qui n’a pas une bonne image t’as pas le droit? Il faut pas être boulanger, il faut pas travailler à l’usine, il faut pas faire de téléréalité, il faut pas faire quoi en fait? Il faut que tu nous dises parce qu’on sait pas”.