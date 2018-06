Air Sénégal S A : Des experts dénoncent une saignée de plus 50 millions de dollars

iGFM – (Dakar) Deux ans après la faillite de la compagnie aérienne Sénégal Airlines, qui avait succédé à Air Sénégal International, la décision de l’Etat du Sénégal de lancer une 3éme compagnie vient de se concrétiser par la mise en place de vols Dakar-Ziguinchor pour les 2ATR 72-600, premiers éléments de la flotte de la nouvelle compagnie Air Sénégal SA.

Toutefois soulignent des experts sénégalais de l’industrie du transport aérien, l’équipe dirigée par Philippe Bohn censée assurer, par son carnet d’adresse et ses relations internationales, les acquisitions d’aéronefs et les partenariats financiers, n’a toujours pas introduit le premier sou d’un quelconque partenaire. Ce que l’on observe plutôt, c’est une vive et étouffante pression de pompage sur les ressources financières nationales qui permettent de garantir les acomptes aux deux A.330 commandés. Aux dates suivantes : -17 décembre 2017 : 10,5 millions Usd payés par Air Sénégal SA, -20 janvier 2018 : 30 millions Usd payés par le trésor public, -7 juin 2018 : 15 millions Usd à payer par Air Sénégal SA, -7 septembre 2018 : 15 millions Usd à payer par Air Sénégal SA.

Selon toujours le groupe d’experts sénégalais de l’industrie du transport aérien, il ne s’agit là que du décompte pour les seuls deux A.330. « Ne s’y trouvent pas les paiements extérieurs en règlement des prestations des cabinets exclusivement choisis en France, des salaires et coûts complets de prise en charge, sans contrôle, de la direction générale et de toute cette équipe rappliquée du Congo » a fait savoir le groupe d’experts qui s’est prononcé sur la gestion de Air Sénégal SA.

Réagissant à ces attaques, le Directeur Général d’Air Sénégal SA, Philip Bohn dans un entretien accordé à Seneweb soutient qu’une partie de ces gens qui parlent étaient présents dans le mode projet d’Air Sénégal. Ils étaient quand ils on avait acquis le premier avion. « Je ne peux pas comprendre qu’ils remettent en cause une stratégie dans laquelle, ils ont eux-même participé » réplique-il.

