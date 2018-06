DÉBAT AUTOUR DE L’ÉLIGIBILITÉ OU NON DE LA CANDIDATURE DE KARIM WADE – POUVOIR ET OPPOSITION, A COUTEAUX TIRES!

Interrogés le jeudi 21 juin, sur la polémique que suscite de plus en plus la candidature à la prochaine élection présidentielle de l’ancien ministre d’Etat, Karim Wade, des acteurs politiques du camp au pouvoir comme de l’opposition étalent leurs divisions sur la question. Médoune Sow du Grand parti, Moctar Sourang, le président de l’Unp, le député socialiste Bounama Sall et Moussa Sarr, porte-parole de la LD rament à contrecourant dans ce débat actuel autour de l’éligibilité ou non du candidat libéral à la présidentielle.

MOUSSA SARR, PORTE-PAROLE DE LA LIGUE DÉMOCRATIQUE – «Karim Wade sait parfaitement…»

En vertu des lois et règlements en vigueur dans notre pays, tout citoyen sénégalais est électeur et éligible, sous réserve naturellement du respect des dispositions contenues dans le code électoral. A la lumière de ce principe, Karim Wade sait parfaitement si sa candidature éventuelle est recevable. Il s’y ajoute que lui mieux que quiconque a une conscience claire des conditions de sa sortie de prison. Pourquoi, dezpuis sa libération, il ne peut aller nulle part, encore moins revenir au Sénégal ? Là aussi, il a la réponse à cette question. S’il s’abstient de dire à ses partisans la vérité des raisons qui le maintiennent hors du pays, c’est qu’il fait preuve de mauvaise foi et de manipulation.

En définitive et en attendant que la juridiction compétente se prononce sur l’éligibilité des uns et des autres, Karim Wade, lui au moins et au regard de son passé récent, sait clairement à quoi s’en tenir. Le débat que lui-même entretient autour de sa candidature et de son retour au Sénégal est simplement puéril. Ce n’est pas utile de l’annoncer, s’il peut, il doit revenir et sortir du terrain virtuel de la politique dans lequel il s’est enfermé, loin du Sénégal.

Mais que Karim Wade présente sa candidature comme une solution aux problèmes des populations, est pour moi illustratif du mépris qu’il a toujours eu pour les Sénégalais. C’est même une insulte à notre conscience collective. En effet, pendant presque 12 longues années, c’est lui qui était au cœur du système de pillage des ressources du pays que son père avait mis en place. Avec les énormes pouvoirs qui étaient les siens, plutôt que de s’employer à résoudre les problèmes des Sénégalais, il les a au contraire aggravés. Le seul domaine où Karim Wade excelle, c’est celui du pillage des ressources financières du pays. Les Sénégalais ne sont pas prêts à revivre le traumatisme du règne de Karim Wade et de son père. Ce qui est à l’ordre du jour, ce n’est vraiment pas sa candidature mais plutôt la restitution des biens du peuple qu’il a spoliés. Il doit les restituer. Par tous les moyens.

MOCTAR SOURANG PRÉSIDENT DE L’UNP ET MEMBRE DU FPDR (OPPOSITION) – «C’est une question éminemment politique qui ne peut être résolue que…».

La question de l’éligibilité de Karim Wade ne doit être abordée sous l’angle juridique. C’est une question éminemment politique et elle ne peut résolue que politiquement. Je considère que jusqu’à présent, rien n’est joué et je souhaite sincèrement que Karim Wade et Khalifa Sall soient candidats pour la prochaine présidentielle parce que c’est gênant que la Crei qui avait pourtant ciblé 25 responsables de l’ancien régime libéral soit réactivée juste pour élimer un potentiel adversaire politique. Nous tous, à l’époque, on avait combattu le Pds, nous étions également favorables à la reddition des comptes mais aujourd’hui, on a constaté que la lutte pour la transparence s’est transformée en lutte contre les adversaires potentiels du président de la République. Les dossiers de l’Ofnac où sont incriminés les responsables du régime actuel sont là pour le prouver.

Tout le monde parle aujourd’hui de l’indépendance de la Justice parce qu’elle est aux ordres du pouvoir exécutif. Elle est même devenue le bras armé de ce régime dans sa politique d’élimination de tous les potentiels adversaires sérieux de l’actuel président de la République en 2019. La condamnation de Karim Wade et de Khalifa Sall l’illustre bien. À mon avis donc, c’est seulement par un rapport de force avec le pouvoir actuel sur le terrain politique que la question de Karim Wade mais aussi de Khalifa Sall pourrait trouver solution. Je rappelle qu’en son temps, le président Abdoulaye Wade, alors opposant de son état était confronté à une situation pareille avec le régime socialiste. Tout simplement parce que, à un moment donné, on avait voulu l’éliminer avec l’histoire de l’affaire Me Seye mais, il avait réglé cette question politiquement à travers des manifestations. Je suis donc convaincu que c’est seulement sur la base d’un rapport de force sur le terrain politique qu’on pourrait trouver solution à tous ces dossiers. Si l’opposition parvient à imposer au régime un rapport de forces qui lui est favorable, je pense que le pouvoir va reculer».

BOUNAMA SALL, PRÉSIDENT DES JEUNESSES SOCIALISTES ET DÉPUTÉ DE BBY – «La question de la candidature de Karim Wade est un non-débat»

Nous sommes dans une République et elle est régie par des principes. Pour moi, la question de la candidature de Karim Wade est un non-débat. La raison est simple, il est un citoyen sénégalais au même titre que nous tous. Sous ce rapport, toutes les dispositions de notre réglementation doit lui être applicables sans faiblesse coupable ni cruauté. Donc, je pense que cette question ne mérite pas l’importance que les gens lui accordent aujourd’hui. C’est un débat qui n’est pas politique mais plutôt politicien. Pour moi, le débat devrait plutôt être orienté sur comment l’Etat doit faire pour recouvrer l’argent volé de ses caisses. C’est l’argent du contribuable et il doit tout faire pour nous le retourner. C’est la seule chose qu’on attend de lui aujourd’hui et pas autre chose. Car la question liée à l’éligibilité des uns et des autres, ça a été clairement tranché par notre Constitution et notre code électoral».

MEDOUNE SOW, PRÉSIDENT DES CADRES DU GRAND PARTI – «Toute cette polémique relève de la spéculation»

Ce débat n’a pas sa raison d’être. Toute cette polémique relève, à mon avis, de la spéculation. Quand on est responsable, on doit se garder de certaines positions. Il y a des organes habilités pour se prononcer sur la validité des candidatures après dépôt des listes. A mon avis, on doit éviter d’anticiper sur le travail de ces organes. Ces spéculations autour de cette question doivent cesser aussi bien du côté du pouvoir que celui des partisans de Karim Wade. Ça ne sert à rien de chercher à maintenir cette polémique parce que cela ne fait qu’accentuer la confusion dans la tête des Sénégalais. Récemment, on a tous vu des images de Karim Wade à sa sortie de la commission d’inscription sur les listes électorales. Mais quelques jours après, il y a le ministre de la Justice qui fait une sortie pour dire que «quand une peine est supérieure à cinq ans, la personne condamnée est déchue de ses droits civils et politiques et ne peut pas s’inscrire sur les listes électorales». Comme pour conforter cette sortie de con collègue dans le gouvernement, le ministre de l’Intérieur d’affirmer lui-aussi, lors du vote de la Loi modifiant le code électoral en vue d’y intégrer le système de parrainage pour tous les candidats, que «Karim Wade n’est pas inscrit sur les listes électorale». Je pense que ce ne sont pas toutes ces personnes qui vont décider le moment venu…C’est aux sept juges du Conseil constitutionnel de trancher cette question, le moment venu, sur la base des textes mais aussi des documents que ses avocats vont présenter notamment au sujet de sa condamnation parce que jusque-là, personne ne sait réellement ce que dit la décision de la justice à propos de ses droits civils et politiques».