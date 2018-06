CM 2018 : Un préparateur des gardiens prend la défense de Khadim Ndiaye

Kaluga (Moscou), (APS) – Khadim Ndiaye, le gardien de but des Lions coupable “d’une erreur de jugement” sur le 2-ème but égalisateur du Japon ne mérite pas d’être voué aux gémonies ou éloigné de l’équipe type, estime l’ancien gardien de but international, Khadim Faye reconverti préparateur des portiers.

“Oui, il est coupable d’une erreur de jugement sur le dégagement ensuite sur la sortie aérienne mais ça peut arriver mêmes aux meilleurs”, a déclaré l’ancien portier international.

Le successeur de Cheikh Seck au Jaraaf de Dakar au début des années 90 qui a embrassé une carrière de préparateur des gardiens à Setubal (Portugal) à la fin de sa carrière, reconduirait même Khadim Ndiaye pour le match décisif contre la Colombie de jeudi prochain.

“Rappelons-nous bien qu’il s’en était bien sorti contre la Pologne et le faire sortir de l’équipe parce qu’il a commis une erreur, je ne crois pas que ce soit la solution”, a-t-il ajouté.

“Mais la décision finale appartient au staff technique national et la préparation du match contre la Colombie doit lui permettre de se faire une idée plus juste”, selon Khadim Faye qui est préparateur des gardiens de but au Jaraaf de Dakar.

Avec quatre points au compteur, le Sénégal obtiendra sa qualification au second tour en obtenant un résultat positif contre la Colombie, ce jeudi pour la dernière journée du premier tour.

L’autre match du groupe opposera la Pologne déjà éliminée avec deux défaites au compteur au Japon (quatre points).