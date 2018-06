Oeufs contaminés: les Pays-Bas n’ont pas eu “la bonne approche”

Tant le secteur avicole que le gouvernement néerlandais ont montré trop peu de considération pour la sécurité alimentaire. Telle est la conclusion d’une commission néerlandaise à la suite d’un enquête relative à la contamination d’œufs au fipronil l’an dernier. La commission estime également que le gouvernement de l’époque n’a pas correctement informé le parlement.

Winnie Sorgdrager, membre de la commission d’enquête © anp.

L’agence alimentaire néerlandaise (NVWA) “prête trop peu d’attention” à la sécurité alimentaire, a estimé cette commission. Selon le rapport, établi par une commission parlementaire indépendante, des indications de contamination au fipronil existaient dès novembre 2016 et auraient dû faire l’objet d’une action du NVWA. Mais le NVWA n’a déclaré l’affaire que le 18 juillet 2017, et a attendu la semaine suivante pour fermer quelque 258 élevages. D

Sécurité alimentaire

“Les sociétés présentes dans la chaîne de production d’œufs, le NVWA et les ministères de l’Agriculture et de la Santé publique ont tous échoué à accorder une priorité suffisante à la sécurité alimentaire”, lit-on dans le rapport. Les ministres responsables de la santé publique et de la qualité alimentaire n’ont pas suffisamment eu conscience de leur tâche. Ils auraient par exemple dû en faire davantage pour renforcer l’auto-contrôle dans ce secteur.

Oeufs détruits

Des centaines d’entreprises avicoles ont été temporairement bloquées l’an dernier après la contamination d’œufs au fipronil. Il était apparu que ce produit normalement interdit dans la chaîne alimentaire avait été utilisé par l’entreprise ChickFriend, liée au fournisseur belge de produits sanitaires Poultry-Vision, contre le pou rouge. Des dizaines d’entreprises belges ont subi le même sort. Des dizaines de millions d’œufs contaminés avaient dû être retirés de la vente et détruits.

Signal d’alarme tardif

Selon la commission néerlandaise, le signal d’alarme aurait dû être déclenché dans les entreprises avicoles lors de l’apparition de ce “remède miracle” contre le pou rouge. Il a fallu trop de temps pour déceler les risques pour la santé publique. “Les intérêts économiques et financiers ne devraient jamais prendre le dessus sur la sécurité alimentaire”, conclut l’ex-ministre Winnie Sorgdrager, qui présidait cette commission.

Produits interdits

Le scandale n’a pas fini de faire des remous. Mi-juin, l’association Foodwatch a révélé l’utilisation d’une quinzaine de produits interdits – pesticides et désinfectants – dans une soixantaine d’élevages néerlandais produisant des œufs biologiques. Et le 11 juin dernier, les autorités allemandes ont annoncé le rappel d’environ 73.000 œufs contaminés provenant des Pays-Bas.

Les pertes financières consécutives au scandale ont été évaluées par le gouvernement néerlandais entre 65 et 75 millions d’euros.