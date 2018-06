Parrainage – « La CDP est compétente »

iGFM – (Dakar) La présidente de la Commission de protection des données personnelles, Mme Awa Ndiaye a déclaré ce lundi à Dakar, en marge de la journée de sensibilisation des rédacteurs en chef sur les données personnelles, que la CDP est compétente dans le parrainage des candidats à l’élection présidentielle.

« Si on est associé, on est impliqué, si on ne nous associe pas, on est impliqué. Parce que la loi nous a impliqué. Tout ce qui est traitement de données personnelles, la CDP est compétente. Et si elle est compétente, elle prendra ses responsabilités » a dit Mme Awa Ndiaye.

« Les candidats vont à la quête des données personnelles des sénégalais. Si quelqu’un parraine un candidat, on relève son nom, son prénom, sa signature…et chaque candidat pourra se faire parrainer des centaines de personnes, c’est une masse de données personnelles. Mais il faut veiller et voir ce qu’ils font de ces données personnelles. C’est important » explique-t-elle.

« Après les élections, il faut savoir ce qu’ils vont en faire. Tout cela est encadré par la loi. On veut faire un guide pour sensibiliser les populations, pour que les citoyens connaissent leurs droits et que les hommes politiques leurs devoirs.

Nous allons adresser des correspondances aux différents candidats pour dire que la CDP est à leur disposition dans le processus du parrainage » annonce la présidente de la CDP.