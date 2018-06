Qui se cache derrière AFO, décidé à mener une guerre de civilisation en France?

Le coup de filet mené par la police aux quatre coins de la France, de la région parisienne à la Corse, le week-end dernier, a mis en lumière un mystérieux groupuscule, déterminé à mener une “guerre de civilisation” en France.

Au total, dix personnes (neuf hommes et une femme) ont été arrêtées; elles sont âgées de 32 à 69 ans et liées à l’ultra-droite. Toutes gravitent autour d’un groupuscule appelé AFO, Action des Forces Opérationnelles. “Depuis les attentats islamistes de 2015, ils sont persuadés que nous sommes dans un climat qui ne laisse plus de place au combat politique traditionnel qui doit être remplacé par le passage à l’action”, relatait lundi sur BFMTV Jean-Yves Camus, politologue, spécialiste de l’extrême-droite.

“Volontaires pour la France”

“Ce sont des gens qui étaient d’abord dans un premier groupe – Les Volontaires pour la France -“, précise Matthieu Suc, journaliste de Mediapart, au micro d’Europe 1. Un groupe constitué en association légale, insuffisant aux yeux de certains membres. “Certains ont trouvé qu’il fallait passer à des actions violentes et concrètes. À l’automne 2017, ils ont fondé ce groupe totalement clandestin: Action des Forces Opérationnelles”.

Dans ce groupuscule figurent d’anciens membres des forces de l’ordre, des militaires, des gendarmes, des retraités de ces différents corps, voire des personnes issues du monde médical. Aux yeux des spécialistes, leurs projets – discutés lors de réunions secrètes – restent flous, même si des appels à passer à l’acte sont clairement suggérés sur le site internet Guerre de France, où l’on retrouve un onglet intitulé AFO.