Le père de Michael Jackson est décédé

Hospitalisé depuis plusieurs jours à Los Angeles, Joe Jackson est décédé ce mercredi à l’âge de 89 ans. Les médecins lui avaient diagnostiqué un cancer du pancréas en phase terminale et selon TMZ, ses proches se sont relayés à son chevet durant ses derniers instants.”J’ai vu plus de couchers de soleil qu’il ne m’en reste à voir”, confiait le père de Michael Jackson la semaine dernière sur Twitter. “Le soleil se lève quand le moment est venu et il se couche aussi, que vous le vouliez ou non.”

Joe Jackson était à la base de la formation en 1962 du groupe The Jackson Brothers composé de trois de ses fils. Trois ans plus tard, le groupe intègre ses deux autres fils, Marlon et Michaël, et est renommé The Jackson Five.