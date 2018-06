Le véritable impact de la pleine lune sur notre corps

La pleine lune n’agirait finalement que sur la durée de notre sommeil © getty.

La pleine lune est réputée pour perturber nos nuits et faire pousser les cheveux plus vite. Qu’en est-il vraiment?

Des chercheurs britanniques ont prouvé que l’on dort moins les nuits de pleine lune et que nos rêves sont souvent marqués par des histoires étranges, voire fantastiques. La pleine lune affecterait notre production de mélatonine, l’hormone qui nous fait dormir, et aurait ainsi une influence sur nos rêves.Sur ce point, l’influence de la pleine lune semble être une légende. Une étude a révélé que ce serait même plutôt l’inverse. Par contre, les individus interrogés pendant cette période seraient plus ouverts à parler de leur vie sexuelle.

Une augmentation du taux d’accouchement

De nombreuses cultures sont fascinées par la lune et lui prêtent le pouvoir magique de multiplier les naissances. Là non plus, cette croyance ne se vérifie pas dans les faits. Les hôpitaux ne sont pas submergés les nuits de pleine lune.

Nos cheveux poussent plus vite

La légende raconte qu’il faut aller chez le coiffeur un jour de pleine lune car les cheveux repousseront plus forts et plus vite. Cette théorie se base sur le fait que la lune influe sur les mers et les océans et, comme nos cheveux sont constitués en grande partie d’eau, ils sont en meilleure santé et poussent plus vite. Cette théorie n’a pourtant jamais été prouvée. La lune n’a pas d’influence sur les lacs et certaines mers. Elle n’a pas non plus d’influence sur les