Shanel : « Nous sommes des éternelles incomprises »

iGFM – (Dakar) Shanel, Aïssatou Sakho de son vrai nom, était à la rédaction d’igfm.sn ce mardi pour décortiquer son nouvel album « Synchro), un album de 7 titres. Dans cet entretien, l’artiste revient sur son parcours et ses projets, entre autres.

Shanel chantonnait dans son école et ses copines de classe appréciaient sa belle voix. Elle participait à des semaines culturelles, cartonnait beaucoup dans les concours de chants dès le bas âge.

A 16 ans, elle a charmé le public au concours Africa Cœur et Festa 2h. Elle a chanté à côté de Souleymane Faye, Cheikh Lo et a fait des featuring avec des rappeurs et des artistes de renoms.

A 20 ans, elle a signé un contrat de 5 ans avec le Méridien président devenu le King Fahd Palace. Elle a joué au Festival des Arts nègres et fait le tour des hôtels et restaurant avec le groupe d’une association française. Elle a sorti son premier album synchro en 2013 vendu sur le plan international.

Participant au festival de Jazz de Saint-Louis, elle a régalé le Radisson Blu pendant 2 ans. Elle a créé son groupe le Shanectar avec un single « Aventurier » accompagné d’un projet pour lutter contre l’émigration clandestine. Elle s’engage comme ambassadrice des émigrés en faisant beaucoup de sorties médiatiques, espérant ainsi venir à bout de ce fléau.

Jeune femme native des Mamelles avec une allure de star qui reflète sa personnalité, Shanel, l’une des meilleures en variété Live nationale et internationale, vient de sortir un single intitulé « Ci Aleu Bi » pour soutenir les « Lions ».

Mame Fama GUEYE