CEDEAO : Le développement du secteur de l’énergie au menu d’une réunion à Cotonou

Dakar, (APS) – Le développement du secteur de l’énergie dans l’espace CEDEAO sera au menu de la rencontre des ministres en charge de l’Energie de l’espace communautaire, vendredi à Cotonou, au Bénin, a appris l’APS.

Dans un communiqué, la CEDEAO explique que les ministres vont “discuter du renforcement de la collaboration existante dans ce secteur”.

La rencontre sera précédée, ce jeudi, de la réunion des experts destinée à “informer les ministres de l’état de mise en œuvre de certains projets spéciaux en cours de réalisation, et de l’état d’avancement des études stratégiques actuellement menées dans le secteur de l’énergie”.

Le communiqué ajoute qu’elle servira également de cadre pour présenter les documents de politiques et de stratégies élaborés par la CEDEAO en vue de leur adoption, et pour recueillir les recommandations des ministres sur les nouveaux projets et actions entrepris dans le domaine de l’énergie.

Outre les ministres et les experts du secteur de l’Energie des Etats membres de la CEDEAO, la rencontre regroupera également les représentants des partenaires techniques et financiers et des spécialistes de plusieurs organisations et institutions régionales et internationales.

Le communiqué cite parmi ces organisations et institutions l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), l’Union du fleuve Mano, l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), et celle pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG).

La même source annonce que des représentants de l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), de la Banque africaine de développement (BAD), de la Banque mondiale, de la GIZ ainsi que de l’USAID participeront également aux travaux.

Il y aura également le Commissaire de l’Energie et des Mines de la Commission de la CEDEAO, Sédiko Douka, le directeur de l’Energie, Bayaornibè Dabiré, etc.

Sont également annoncé des experts de l’Autorité du gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (AGAO), du Système d’échanges d’énergie électrique ouest africain (EEEOA), plus connu sous le sigle anglais, WAPP, de l’Autorité de régulation régionale du secteur de l’Electricité de la Cedeao (ARREC), et du Centre des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique de la Cedeao (ECREEE).

Avant les réunions des experts et des ministres, les participants ont mercredi, au 6ème forum sur la régulation régionale du secteur de l’électricitéorganisé par l’ARREC, une Agence spécialisée de la Commission de la CEDEAO, basée à Accra, au Ghana.

Ils prendront également part, le 29 juin 2018, à la cérémonie officielle du lancement du marché régional de l’électricité de la CEDEAO par des membres du management de la Commission de l’organisation régionale et des plus hautes autorités béninoises.