Les «Lions» pour tous, tous pour les «Lions»

IGFM-Le Sénégal pour tous. Le drapeau national, une fierté. Le Sénégal qui participe à la grande messe du football. Déjà, c’est un honneur de faire partie des meilleures nations de foot au monde. En Russie, les lions honorent aussi nos couleurs. Deux matchs joués, quatre points gagnés et trois buts marqués. Pas aussi terrible que ça. Un simple match nul et l’atmosphère semble vouloir changer. Et pourtant rien n’est encore perdu.

Le foot est une affaire de patience, de soutien et de confiance. Quand le soutien du 12 éme homme fait défaut cela peut se sentir. Le Sénégal, ses lions et ses supporters : 15 millions d’entraîneurs avec chacun sa tactique. Un peu de tolérance car coach Aliou a sa vision. Et son premier objectif, devenir ce premier entraîneur du Sénégal à s’imposer en coupe du monde avec à la clé une distinction. Alors ce n’est pas le moment d’abdiquer. Tous derrière nos «gaindés». C’est bien possible.

L’union sacrée derrière notre équipe nationale devrait être une priorité.

Tout ce qui compte dans le monde du sport en général et du football en particulier, c’est de croire à nos hommes. La nation toute entière, l’Afrique je dirais, apporte son soutien à nos lions. Nos footballeurs ont bien compris. Tous sont prêts à mouiller le maillot pour faire honneur à tout un continent. L’espoir est permis.

Pour une deuxième fois en deux participations, les huitièmes sont encore à leur portée comme en 2002. Tous pour un Sénégal qui gagne.

Ibou Diouf