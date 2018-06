Scandale PRODAC : le PDS dénonce une “piètre théâtralisation de la vraie-fausse démission du Ministre, Mame Mbaye Niang”

« Pendant ce temps, des centaines et des milliers de milliards sont détournées par le régime de Macky SALL et ses affidés. Le scandale du détournement du PRODAC est aujourd’hui connu avec la publication du rapport de l’IGF : 29 milliards partent en fumée sans aucune réaction du Gouvernement, dont la courte imagination n’a réussi qu’une piètre théâtralisation de la vraie-fausse démission du Ministre Mame Mbaye Niang, au cœur du scandale », a dénoncé le PDS dans un communiqué parvenu à la rédaction de Leral.net.

Le même communiqué des Libéraux ajoute que « les centaines de milliers d’emplois annoncés dans ce projet apparaissent comme un mirage vite effacé, et c’est toute la jeunesse de notre pays et les chômeurs qui font les frais de ce fiasco. Ce scandale n’est malheureusement que le plus récent dévoilé de la cohorte. Il nous suffit de rappeler l’accord avec Mittal portant sur 75 milliards de francs avec une un préjudice pour notre pays évalué à plus de 2.000 milliards de francs CFA. Le principal artisan de ce scandale a été promu Ministre de l’Intérieur en charge des élections. Les scandales de Petro-Tim, de la SAR, du TER, Port Autonome, des Achats des Lampadaires, la réfection du Building Administratif, l’Electrification Rurale, sont tous restés impunis ».