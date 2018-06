Fatou Sow Sarr, chevalier de la légion d’honneur : «Cette décoration est un défi pour moi»

Le Pr Fatou Sow Sarr a apprécié, à sa juste valeur, la décision de la France de l’élever au grade de Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur. «Soyez assurés que cette décoration est un défi pour moi de poursuivre jusqu’au bout cette quête d’idéal, avec le même engagement qui m’habitais dès mon adolescence », a-t-elle déclaré. Et la sociologue d’ajouter : « les avancées faites par le Sénégal sont remarquables à tous égards, mais ce qui reste à faire est encore beaucoup plus important ».

La directrice du laboratoire genre de l’Ifan a exprimé sa reconnaissance à la France et à toutes ces personnes qui l’ont toujours accompagnée. Elle a rappelé l’histoire qui lie le Sénégal à la France et surtout l’engagement qu’avait la femme à l’époque. « Cette décoration qui m’est faite au nom de mon combat pour les questions de la femme, mais au nom du combat pour la justice et l’égalité tout court, revêt une connotation singulière pour moi. Je ne peux m’empêcher de penser à l’histoire qui lie nos deux peuples et qui a débuté dans le Waalo de mes ancêtres et à la place que les femmes y ont occupée. C’est la reine Ndaté Yalla Mbodj qui a ouvert la confrontation avec Faidherbe au Nord en 1855 et c’est Aline Sitoé Diatta qui l’a clôturée au Sud, pour avoir été la dernière personne à être déportée pour fait de résistance en 1943 », a dit Fatou Sow Sarr.

De surcroit, elle a salué la liberté d’expression accordée qui lui a toujours permis de véhiculer ses messages et de faire valoir ses idées envers les femmes. « Je dois aussi dire à quel point je suis heureuse et fière de vivre dans un pays où je peux exprimer ma pensée sans risque majeur », a-t-elle souligné.

Consciente de cette distinction d’une envergure internationale, elle n’a pas tardé à soulever l’engagement que tout un chacun devrait avoir et surtout le défi à relever à son niveau. « Je reçois cette prestigieuse distinction avec beaucoup d’humilité, et je mesure la portée du symbole. La prise de conscience de cet héritage nous condamne, chacun et chacune d’entre nous, à donner sa part à la consolidation de l’histoire de nos peuples », a-t-elle conclu.

Baye Ndongo FALL

(stagiaire)