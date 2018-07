Amadou Ba : “Mame Mbaye Niang et moi”

Le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, a profité de son passage à l’Assemblée nationale, samedi à l’occasion du débat d’orientation budgétaire, pour parler de l’affaire Prodac et de sa relation avec le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Les proches de ce dernier l’accusent d’avoir fait fuiter les infos sur les malversations supposées au Prodac, qui ont poussé le ministre du Tourisme à démissionner avant de reprendre son poste.

“Il y a eu des fuites dans les rapports provisoires, admet Amadou Bâ, repris par Les Échos. Mais ça existe dans tous les États, c’est aussi vieux que le monde. On voit souvent dans la presse des PV de police. On l’a vu aux États-Unis avec Wikileaks. Il est possible qu’il y ait eu des manquements au niveau du ministère des Finances, mais à la date aujourd’hui, les informations en ma possession laissent penser que ce n’est pas au niveau du ministère des Finances.” Le ministre des Finances assure son collègue de son soutien. “Aussi, ajoute-t-il, je le considère comme un jeune frère.”